Brexit: viceleader Labour Watson lascia

LONDRA, 7 NOV - Colpo di scena nel Labour britannico, impegnato a lanciare la sua campagna elettorale per cercare di rimontare lo svantaggio indicato dai sondaggi rispetto ai conservatori del premier Boris Johnson in vista del voto del 12 dicembre. Il vice leader, Tom Watson, ripetutamente in dissenso dal numero uno Jeremy Corbyn negli ultimi mesi, ha annunciato ieri sera la sua rinuncia sia al ruolo nel partito sia al seggio di deputato "dopo 35 anni di politica a tempo pieno". Watson parteciperà alla campagna elettorale e si ritirerà formalmente dopo il voto, ma non sarà candidato nel suo storico collegio: quello di West Brownich, a forte maggioranza pro Leave nel referendum del 2016, dove parte dell'elettorato non aveva approvato le sue prese di posizione anti-Brexit radicali. In una lettera di commiato, Watson ha avuto comunque parole calorose per Corbyn, motivando la sua scelta con "ragioni personali e non politiche".