Berlino rafforza controlli ai confini

BERLINO, 6 NOV - Da oggi la polizia di frontiera tedesca rafforzerà il controllo a tutti i confini della Repubblica Federale per impedire l'ingresso in Germania ai migranti senza permesso e non solo al confine tra Austria e Baviera: lo riferisce il ministro dell'Interno tedesco Horst Seehofer a Bild. "La polizia potrà eseguire controlli temporanei e flessibili su tutti i confini", ha detto il ministro, quindi non solo e principalmente, come usualmente avviene, alla frontiera austriaco-bavarese.