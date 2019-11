Impeachment: Sondland cambia deposizione

WASHINGTON, 5 NOV - L'ambasciatore Usa alla Ue Gordon Sondland ha cambiato la sua testimonianza nell'indagine di impeachment alla Camera precisando che disse a Kiev che gli aiuti militari Usa erano subordinati ad una dichiarazione pubblica sull'avvio di indagini contro i Biden. Una rettifica che compromette la posizione di Donald Trump, il quale ha sempre negato qualsiasi do ut des. Intanto il capo ad interim dello staff presidenziale, Mike Mulvaney, è stato chiamato a testimoniare al Congresso per venerdì prossimo. E' il più alto responsabile della Casa Bianca a ricevere una tale convocazione. Non è chiaro se Mulvaney si presenterà a deporre. Diversi alti funzionari convocati per ieri e oggi non si sono presentati, rifacendosi all'ordine di Trump di non collaborare all'indagine in quanto "illegittima".