Walesa ha incontrato Gorbaciov a Mosca

VARSAVIA, 5 NOV - L'ex presidente polacco e fondatore del sindacato Solidarnosc ha incontrato a Mosca l'ultimo presidente dell'Unione sovietica Michail Gorbaciov. Lo ha reso noto Walesa stesso pubblicando su Facebook alcune foto dell'incontro. Secondo Adam Dominski, il presidente dell'Istituto di Lech Walesa, i due premio Nobel per la pace hanno constatato che i nemici più pericolosi che possono rovinare le vittorie del passato sono "il populismo e la demagogia". Gorbaciov da parte sua avrebbe avvertito inoltre del pericolo per la sicurezza mondiale che creano le sempre presenti armi nucleari. Dalle foto risulta che l'incontro e' avvenuto nell'ufficio di Gorbaciov a Mosca (in una parte si intravvede anche il ritratto della moglie defunta Raissa). Walesa per questa occasione ha indossato una maglia con la scritta in russo "costituzione", simile a quelle che porta da alcuni anni per ricordare i problemi dello stato di diritto nel suo paese.