Libano: media, Hariri incontra Bassil

(ANSAmed) - BEIRUT, 4 NOV - Il premier libanese dimissionario Saad Hariri ha oggi incontrato il ministro degli esteri Gibran Bassil e i due hanno discusso della formazione del prossimo governo. Lo riferiscono media libanesi citando l'ufficio di Hariri, che si è dimesso nei giorni scorsi. Proseguono così le consultazioni informali tra i principali leader politico-confessionali libanesi. Al centro dei colloqui ci sono il premier Hariri e il presidente della Repubblica Michel Aoun, suocero di Bassil, per la formazione di un nuovo governo. Bassil, alleato degli Hezbollah libanesi, è indicato come la punta dell'iceberg di un "sistema clientelare corrotto" contro il quale si rivolge la protesta popolare senza precedenti in corso da più di due settimane in tutto il paese.