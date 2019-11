India: 'Delhi una camera a gas'

NEW DELHI, 4 NOV - La cappa di smog che avvolge da giorni Nwe Delhi ha fatto registrare, con l'imposizione delle targhe alterne, solo un leggerissimo calo, mentre, con il traffico privato dimezzato e le scuole chiuse, la città resta "una camera a gas, una serissima minaccia per la salute". A dirlo è il governatore Arvind Kejriwal, che insiste: "Chi vive qui corre seri rischi per la salute, come se fumasse due pacchetti di sigarette al giorno: è inaccettabile". Questa mattina la Corte suprema ha tenuto una lunga udienza sulla situazione, e ha rimproverato il governo centrale e i governi dei singoli Stati per la mancanza di coordinamento nell'affrontare il problema. La capitale indiana è al quinto giorno di emergenza inquinamento. Ieri lo smog ha registrato livelli record, i peggiori da tre anni.