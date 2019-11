Manifestazioni contrapposte in Libano

ROMA, 3 NOV - Decine di migliaia di manifestanti antigovernativi e contro la corruzione sono tornati ad affollare nel pomeriggio e nella serata di oggi le piazze di Beirut e di altre città libanesi, dopo che in mattinata altre migliaia di persone si erano radunate nei pressi del palazzo presidenziale di Baabda, sulle colline a sud-est della capitale, per manifestare il loro sostegno al presidente Michel Aoun. I manifestanti antigovernativi, riferiscono i media libanesi, si sono dati appuntamento nelle piazze dei Martiri e di Riad al Solh a Beirut, e nelle strade di Tripoli nel nord e di Tiro nel sud. Una marcia si è svolta dalla città meridionale di Kfar Rumman a Nabatiyeh, roccaforte del movimento sciita Hezbollah, vicino all'Iran e alleato del cristiano Aoun. In mattinata il presidente aveva fatto appello a tutti i cittadini perché si uniscano a sostegno di un programma di riforme, dopo due settimane di proteste che martedì scorso hanno provocato le dimissioni del primo ministro Saad Hariri.