Usa: brecce nel nuovo muro col Messico

WASHINGTON, 3 NOV - Doveva essere impenetrabile, come più volte affermato da Donald Trump: ma il nuovo muro col Messico, che alla fine costerà circa 10 miliardi di dollari, è già un colabrodo, stando al racconto di alcuni agenti federali al confine raccolto dal Washington Post. "Non ho mai sentito questa cosa", commenta il tycoon, ma negli ultimi mesi stando agli agenti, la barriera nuova di zecca sarebbe stata segata e perforata in più punti usando semplici attrezzi wireless che si possono acquistare in qualunque negozio specializzato di ferramenta per non più di 100 dollari. Insomma, trapani e seghe elettriche di ultima generazione in grado di tagliare e trapassare quasi qualunque tipo di materiale e utilizzate da trafficanti di droga o da chi entra negli Usa clandestinamente.