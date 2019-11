Netanyahu a Hamas 'pronti ad agire'

(ANSAmed) - TEL AVIV, 3 NOV - "Deve essere chiaro che per quel che ci riguarda Hamas è responsabile per ogni attacco che giunge dalla Striscia. Non intendo scendere in dettagli sui nostri piani ma continueremo ad agire su tutti i fronti per la sicurezza di Israele sia apertamente sia sotto copertura, per mare, per terra e in aria". Lo ha detto il premier Benyamin Netanyahu in apertura della riunione di governo a Gerusalemme dopo i 10 razzi lanciati da Gaza verso lo stato ebraico tra venerdì e sabato scorsi. Netanyahu ha anche detto che Israele si trova "in un periodo di sicurezza volatile e delicato su molti fronti: a nord, est e sud".