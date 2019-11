Arriva la tempesta Amelie in Francia

PARIGI, 3 NOV - Mare in tempesta, raffiche a oltre 160 chilometri orari, strade interrotte per la caduta di alberi, 140.000 case senza elettricità: è la tempesta 'Amelie', che è arrivata sulla facciata atlantica della Francia da alcune ore e sta ora imperversando sulla metà occidentale del paese. Forti piogge si segnalano anche nel sud-est, con brevi inondazioni. Il maltempo, segnalato con ampio anticipo nei giorni scorsi, sta progredendo verso l'interno della Francia e perde di intensità. Gli interventi dei pompieri sono stati quasi tutti per la caduta di alberi, ma nelle Lande, si è dovuto procedere all'evacuazione di 47 persone da un campeggio, mentre il tetto di un casinò a Mimizan, sempre nella zona basca francese, è crollato. Molte le strade e i collegamenti ferroviari interrotti.