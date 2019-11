Tunisia ferma siriani a confine algerino

TUNISI, 3 NOV - Le autorità di frontiera tunisine hanno arrestato dodici cittadini siriani a Bouchebka, nel governatorato di Kasserine, per essersi introdotti illegalmente in Tunisia dall'Algeria. Lo ha reso noto il ministero dell'Interno di Tunisi in una nota precisando che i fermati sono stati denunciati all'autorità giudiziaria per "ingresso illegale nel territorio tunisino".