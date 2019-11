Di Maio in visita in Marocco

RABAT, 1 NOV - Il ministro degli esteri Luigi Di Maio è in Marocco oggi per una serie di incontri istituzionali, con la questione migratoria tra i dossier principali. Di Maio a Rabat vedrà il primo ministro Saaddedine El Othmani e il ministro degli esteri Nasser Bourita. "Qui per parlare di Mediterraneo, Libia, flussi migratori, rimpatri ed economia, soprattutto opportunità per le nostre imprese", ha scritto il ministro su Fb. Il Marocco è tra i paesi con cui Italia ha già degli accordi bilaterali sul rimpatrio dei migranti che non hanno diritto all'asilo.