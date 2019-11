Trump si trasferisce da NY a Palm Beach

WASHINGTON, 31 OTT - Donald Trump tradisce la sua New York e cambia residenza: non più la Trump Tower sulla Fifth Avenue di Manhattan ma Palm Beach, in Florida, dove possiede la dimora di Mar-a-Lago. Sara' questa la sua residenza primaria e fiscale. E' lo stesso presidente Usa a confermare tutto su Twitter: "Pago ogni anno milioni di dollari di tasse alla città e allo stato di New York per essere trattato molto male". Trump scrive anche che spera di restare altri 5 anni a 1600 Pennsylvania Avenue, l'indirizzo della Casa Bianca.