Trump che decora cane eroe è un falso

NEW YORK, 31 OTT - Una foto di Trump che conferisce il più alto riconoscimento militare al cane eroe del raid che ha portato alla morte del leader dell'Isis Abu Bakr al-Baghdadi. Ma si tratta di un falso. E' stato lo stesso presidente degli Stati Uniti a postare su Twitter un'immagine alterata in cui appare mentre mette al collo di Conan la medaglia d'onore. Il falso è opera del sito conservatore Daily Wire. La foto originale risale a due anni prima quando Trump conferì il riconoscimento a James McCloughan, un medico dell'esercito in pensione che salvò la vita di dieci persone durante la guerra in Vietnam. Il volto del medico è stato quindi sostituito dal quello del cane. "Un eroe americano" - ha scritto Trump nel tweet con la foto. Ha anche aggiunto che Conan lascerà il Medio Oriente la settimana prossima e sarà alla Casa Bianca in un giorno non precisato.