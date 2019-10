Cile: 402 arresti nelle ultime ore

ROMA, 31 OTT - Il governo del Cile ha riferito che, tra mercoledì e giovedì, 402 persone sono state arrestate in tutto il paese, nel quadro delle rivolte e manifestazioni che si registrano per l'ondata di proteste nel Paese. Lo riporta radio Bio Bio. L'esecutivo cileno ha riferito, attraverso il Sottosegretario degli Interni e sulla base delle informazioni fornite dai carabinieri cileni e dalla polizia investigativa, che nelle ultime ore ci sono stati 16 eventi classificati come "gravi". In tale contesto, 56 persone sono rimaste ferite (23 agenti di polizia e 33 civili) e 17 veicoli della polizia sono stati danneggiati. Il Sottosegretario agli Interni ha parlato di "una significativa riduzione degli eventi gravi durante l'ultimo giorno (mercoledì), con 20 incidenti registrati in meno rispetto al giorno precedente".