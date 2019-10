Trump,la più grande caccia alle streghe

WASHINGTON, 31 OTT - "La più grande caccia alle streghe della storia americana!": così Donald Trump twitta pochi minuti dopo il voto alla Camera che ha approvato le procedure per avviare la seconda fase dell'indagine per l'impeachment. La risoluzione votata dalla Camera è "ingiusta, incostituzionale e antiamericana", è la reazione della Casa Bianca. "Quella dei democratici è una folle ossessione", afferma la portavoce Stephanie Grisham, ribadendo come "il presidente non ha fatto nulla di sbagliato" e accusando Nancy Pelosi e i democratici di "colpire non il presidente ma il popolo americano".