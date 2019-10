Brexit, ex ministra Rudd si dimette

ROMA, 30 OTT - L'ex ministra dell'Interno e del Lavoro britannica, Amber Rudd, ha annunciato che lascerà la Camera dei Comuni la settimana prossima: lo ha detto la stessa parlamentare Tory al tabloid Evening Standard. "Non ho finito con la politica, semplicemente non mi presenterò a queste elezioni", ha spiegato Rudd riferendosi al voto anticipato del 12 dicembre prossimo. Rudd si era dimessa dalla sua carica di ministra del Lavoro e dal Partito conservatore il sette settembre scorso criticando il premier Boris Johnson nella sua trattativa con Bruxelles per un accordo sulla Brexit. Da allora, scrive il Guardian, Rudd ha fatto pace con il premier ed ha espresso il suo desiderio di rientrare nel Partito, ma fonti interne non escludono che non sia più la benvenuta.