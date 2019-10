Roghi California: allarme Coldiretti

ROMA, 30 OTT - Sotto assedio degli incendi in California ci sono anche i pregiati vigneti della Napa Valley e di Sonoma County con cantine distrutte e danneggiate dalle fiamme. È quanto afferma la Coldiretti in riferimento all' allarme rosso per i roghi devastanti che hanno colpito la California dove c'è stato lo viluppo della produzione di vino degli Usa che ha raggiunto quasi il 10% del totale mondiale."Il risultato - sottolinea la Coldiretti - di una crescita vorticosa delle coltivazioni che hanno consentito agli Usa di diventare il quarto produttore di vino a livello globale dopo Italia, Francia e Spagna con una quantità di 24 milioni di ettolitri". Coldiretti sottolinea che "in tutta la zona colpita dal fuoco sono state bloccate le tradizionali visite turistiche ai vigneti e alle cantine e sospese le feste di Halloween mentre si sta cercando di mettere in salvo il raccolto dell'anno completato per il 95% ma si temono gli effetti dell'incendio sulle viti che potrebbero essere danneggiate in modo irreversibile.