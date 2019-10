Usa: incendi California, milioni al buio

NEW YORK, 29 OTT - Milioni di persone in California sono preparate a rimanere al buio per cinque giorni o più. La Pacific Gas & Electric Corp ha detto che da oggi toglierà la corrente a circa 1,5 milioni di persone in 29 contee nel nord dello stato, per tentare di evitare la propagazione di incendi accidentali. L'annuncio è arrivato prima della fine dell'ultimo blackout, che ha tolto l'elettricità a oltre 2,5 milioni di abitanti. Dalla periferia di San Francisco fino alla regione del vino, una zona rinomata in tutto il mondo, i californiani sono in cerca di luoghi per caricare i loro telefoni e rifornirsi di ghiaccio per il cibo non deperibile. "La PG&E non riesce a capire come fornire energia in modo affidabile senza uccidere le persone - ha affermato Scotty Richardson, residente di Petaluma - E' un fallimento di proporzioni epiche".