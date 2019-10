Corbyn, al voto per cacciare il governo

LONDRA, 29 OTT - Jeremy Corbyn conferma il suo sì alle elezioni anticipate nel Regno Unito a dicembre, "ora che il no deal è ufficialmente fuori dal tavolo" grazie alla proroga concessa dall'Ue, ma non per attuare la Brexit che il premier Tory Boris Johnson vuole, ma per mandare a casa "un governo sconsiderato" che fa crescere "l'ingiustizia, la povertà e la disuguaglianza". Occorre dare al Paese "il governo che merita", ha detto il leader laburista evocando riforme radicali. Corbyn è stato interrotto peraltro anche da alcuni laburisti dissidenti.