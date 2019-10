Ucraina: Zelensky,presto privatizzazioni

MOSCA, 29 OTT - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato l'arrivo di una massiccia ondata di privatizzazioni, l'introduzione di regole efficienti del mercato dell'energia e liberalizzazione dei processi aziendali. "I nostri piani per il prossimo futuro comprendono una massiccia privatizzazione di dozzine di società attrattive per gli investimenti, l'introduzione di regole operative efficienti nei mercati dell'energia e la liberalizzazione dei processi aziendali eliminando le restrizioni nel campo delle relazioni sindacali e dei movimenti di capitali", ha affermato Zelensky al primo forum di investimento "RE: think. Invest in Ukraine" a Mariupol. Lo riporta Interfax.