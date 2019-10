Usa: Trump, impeachment è una vergogna

NEW YORK, 29 OTT - "La bufala dell'impeachment è una vergogna. Basta leggere la trascrizione della telefonata". Lo twitta Donald Trump tornando ad attaccare l'indagine per una sua possibile messa in stato d'accusa avviata dai democratici alla Camera. "Dov'è la talpa" della conversazione telefonica?, si chiede Trump. "Leggete la trascrizione tutto il resto è spazzatura creata da Adam Schiff", il democratico presidente della commissione di intelligence della camera, aggiunge Trump.