California, fiamme in zona Getty Center

NEW YORK, 29 OTT - Il nuovo incendio scoppiato lungo l'autostrada 405 potrebbe minacciare anche il Getty Center, il museo di Losa Angeles che ospita preziose opere d'arte, tra cui l'Altleta di Fano, la scultura opera di Lisippo da anni al centro di una contesa giuridica con l'Italia. Non a caso il nuovo rogo è stato chiamato 'The Getty Fire' e ha costretto il centro ad attivare le procedure di emergenza. Le autorita' locali hanno deciso anche l'evacuazione obbligatoria e la chiusura delle scuole nelle vicinanze del museo. Secondo le autorità sono state interessate oltre tremila abitazioni, tra queste anche quella della stella del basket LeBron James.