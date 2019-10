96/ma festa della Repubblica in Turchia

ISTANBUL, 29 OTT - Si celebra oggi in Turchia il 96/mo anniversario della nascita della Repubblica, proclamata dopo la dissoluzione dell'impero Ottomano da Mustafa Kemal Ataturk. "Stiamo conducendo una lotta analoga alla nostra guerra d'indipendenza, iniziata un secolo fa e coronata dalla creazione della nuova Repubblica", ha scritto in un messaggio alla nazione il presidente Recep Tayyip Erdogan, facendo riferimento alle minacce "all'unità nazionale" legate alla "sicurezza dei confini", in particolare quelli meridionali con Siria e Iraq, e alla "economia". "La Turchia ha il potere, la capacità e la determinazione per superare tutti questi problemi", ha aggiunto Erdogan. Numerose le celebrazioni previste in tutto il Paese per la festa della Repubblica, tra cui stamani la tradizionale cerimonia al mausoleo di Ataturk nella capitale Ankara per rendere omaggio al padre della patria.