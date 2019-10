India: festa con 600mila luci, è record

NEW DELHI, 28 OTT - La città di Ayodhya, nello stato dell'Uttar Pradesh, ha registrato alla vigilia di Diwali un record di lampadine votive accese: oltre seicentomila "diyas", le candeline a olio contenute nelle ciotoline di terracotta, sono state fatte bruciare lungo le rive del fiume Saryu. L'iniziativa, che ha coinvolto migliaia di volontari, era stata voluta dal governatore dello stato Yogi Adityanath, ex guru religioso divenuto politico, molto vicino al premier Modi, noto per avere organizzato, all'inizio di quest'anno, il Kumba Mela, il pellegrinaggio hindu più partecipato della storia. La celebrazione con le seicentomila lampadine è stata certificata dal Guinnes dei primati. Ayodhya è la città nella quale, nel 1992, una folla di estremisti hindu prese d'assalto e distrusse la moschea di Babri Masjid, sostenendo che era stata costruita sul luogo in cui si trovava un preesistente tempio dedicato al dio Ram, dando il via a moti che portarono all'uccisione di oltre mille persone.