Argentina: tv prevede vittoria Fernandez

BUENOS AIRES, 28 OTT - Le tv argentine 'all news' di tutte le tendenze anticipano a fine pomeriggio, senza offrire cifre, una "ampia vittoria del candidato oppositore peronista di centro-sinistra Alberto Fernandez" nelle presidenziali svoltesi oggi in tutto il Paese. Questo dato sarebbe fornito dai sondaggi realizzati all'uscita dei seggi, ma che ufficialmente possono essere diffusi solo alle 21 (l'1 italiana di domani). Le stesse emittenti segnalano "una grande euforia alla sede dell'opposizione peronista di 'Tutti per il cambiamento'.