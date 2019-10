Trump. non vogliamo truppe Usa in Siria

NEW YORK, 27 OTT - "La Siria e la Turchia devono decidere per conto loro, non vogliamo tenere le nostre truppe lì per anni". Lo ha affermato il presidente americano, Donald Trump, in conferenza stampa alla Casa Bianca in cui ha annunciato la morte del capo dell'Isis, Al Baghdadi. "Io voglio le nostre truppe a casa", ha aggiunto Trump.