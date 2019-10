Al Baghdadi, Trump nella Situation Room

ROMA, 27 OTT - La Casa Bianca, ha diffuso su Twitter una foto di Donald Trump nella Situation Room mentre segue l'operazione che ha portato alla morte di Abu Bakr al Baghdadi. Il Commander in chief ha accanto a sé il vice Mike Pence, il consigliere per la sicurezza nazionale Robert O'Brien, il segretario alla Difesa Mark Esper, il capo di stato maggiore interforze Mark Milley e il vice direttore per le operazioni speciali Marcus Evans. Quasi tutti sembrano guardare verso il fotografo che ha scattato la foto.