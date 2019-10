Bulgaria: al voto per le amministrative

SOFIA, 27 OTT - In Bulgaria si vota oggi per l'elezione dei sindaci e per il rinnovo dei consigli municipali in oltre 3000 Comuni e circoscrizioni. Gli 11.800 seggi elettorali in tutto il Paese, aperti dalle 7 locali, chiuderanno alle 20 (6-19 italiane), a condizione che non ci siano file per votare - in tal caso rimarranno aperti un'ora in più - e i primi exit poll sono previsti subito dopo. Su una popolazione di circa 7,2 milioni di abitanti, alle urne sono chiamati poco più di 6,2 milioni di bulgari, dei quali circa 700 mila sono residenti all'estero. I candidati a sindaco e consigliere comunale sono più di 36 mila in totale. Sono in corsa 66 formazioni politiche, di cui 59 partiti e 7 coalizioni. In alcune grandi città, come Plovdiv е Varna, oggi è proibita la vendita di bevande alcoliche in tutti i negozi e ristoranti. Il divieto non è in vigore nella capitale Sofia.