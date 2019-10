Lady Gaga: 'La fama è una prigione'

NEW YORK, 26 OTT - Amanda Knox replica a Lady Gaga. La cantante star ha twittato la frase "la fama è una prigione". Molti dei suoi fan hanno interpretato il tweet come il riferimento ad una canzone. Non Amanda Knox che sotto al post ha commentato: "ti capisco, ma... la prigione è la prigione". Il riferimento è agli anni trascorsi in carcere in Italia per poi essere stata assolta dall' accusa di omicidio di Meredith Kercher.