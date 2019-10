Iraq: lacrimogeni su corteo, 8 uccisi

BEIRUT, 25 OTT - Sale a 8 uccisi e oltre 150 feriti il bilancio della repressione poliziesca in corso a Baghdad e in altre città del paese. Lo riferiscono fonti mediche citate da attivisti e media locali. Le informazioni non possono essere verificate in maniera indipendente sul terreno. L'Osservatorio iracheno per i diritti umani ha finora documentato morti e feriti causati da spari di gas lacrimogeni e proiettili di gomma da distanza ravvicinata contro manifestanti da parte della polizia.