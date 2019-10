Cile, missione Onu per i diritti umani

SANTIAGO DEL CILE, 25 OTT - Tre rappresentanti dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani arriveranno a Santiago del Cile lunedì e rimarranno nel Paese quattro settimane, in una missione di verifica sulle denunce di violazioni dei diritti umani durante le proteste nel Paese. Lo ha riferito oggi la portavoce dell'agenzia, Ravina Shamdasani. La scelta di inviare una missione è stata presa dall’alto commissario Onu per i diritti umani ed ex presidente del Cile, Michelle Bachelet, a seguito della richiesta realizzata da un gruppo di parlamentari cileni e di un colloquio telefonico con il presidente Sebastian Pinera. Organizzazioni umanitarie in Cile hanno denunciato la mancanza di trasparenza nelle cifre sulla repressione delle proteste scoppiate il 18 ottobre e nelle quali ci sono stati 19 morti, durante lo stato di emergenza e il coprifuoco.