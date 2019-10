Botswana, Masisi rieletto presidente

ROMA, 25 OTT - Mokgweetsi Masisi è stato rieletto presidente del Botswana nel voto svoltosi mercoledì. Lo ha annunciato, ripreso dai media locali, il presidente della Corte suprema Terrence Ranowane, precisando che il Partito democratico del Botswana (Bdp) di Masisi, forza che è al potere dall'indipendenza (1966) ha ottenuto la maggioranza in parlamento. La sfida - circa 900.000 elettori erano chiamati alle urne - era tra il Bdp e l'opposizione dell'Umbrella for Democratic Change (Udc). Lo scenario politico era stato scosso dall'ex presidente Ian Khama, che aveva attaccato il suo successore, accusandolo di 'autocrazia', e schierandosi con l'Udc. Ex protettorato britannico, il Botswana e' ricco di diamanti e considerato uno dei paesi più stabili del continente africano.