Siria,altri 300 militari russi a confine

(ANSAmed) - MOSCA, 25 OTT - La Russia ha inviato altri 300 agenti della polizia militare in Siria per "compiti speciali" nella fascia di 30 chilometri lungo il confine con la Turchia: lo riferisce il ministero della Difesa di Mosca precisando che i soldati sono arrivati nel Paese dalla Cecenia. Gli aerei cargo militari hanno portato nella base aerea russa di Hmeymim, in Siria, anche oltre 20 mezzi blindati Tigr e Typhoon-U da aeroporti nelle regioni russe di Rostov e Krasnodar.