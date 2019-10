Fiamme in California con altro blackout

NEW YORK, 24 OTT - Nuovi incendi sono scoppiati in California mentre agli abitanti è stato imposto un nuovo round di blackout proprio per prevenire le fiamme. Centinaia di persone sono state costrette a fuggire dalla regione vinicola nel nord della California quando sono divampate le fiamme, anche a causa dei venti. Le autorità hanno ordinato a tutta la comunità di Geyserville di evacuare dopo che l'incendio nella contea di Sonoma, a nord di San Francisco, è cresciuto sino a 39 km quadrati. Intanto, la Pacific Gas and Electric Corp ha interrotto l'elettricità a quasi mezzo milione di persone mercoledì pomeriggio. Si tratta del secondo massiccio blackout in due settimane, che può interessare sino a 17 contee.