BUENOS AIRES, 24 OTT - Il dollaro continua la sua lenta ma costante crescita contro il peso in Argentina, e nel penultimo giorno degli scambi prima delle elezioni generali di domenica, guadagnando 50 centesimi a 62,87 contro la moneta argentina. Il portale ambito.com ricorda che si tratta a Buenos Aires del 13/o incremento consecutivo del biglietto verde, considerato il massimo bene rifugio da parte degli argentini. E tanto più a 72 ore dal voto per le presidenziali e legislative. Per contenere il rialzo del dollaro, la Banca centrale è tornata oggi ad offrirne già, a metà giornata, 176 milioni. I media ricordano inoltre che ieri, sul mercato spot, l'offerta è stata di oltre 500 milioni, con riserve che si sono ridotte a 46.141 milioni di dollari. I principali candidati oppositori del presidente uscente Mauricio Macri, hanno sostenuto nelle ultime dichiarazioni prima del voto, che dato l'enorme debito accumulato dall'Argentina, sarà molto probabile che a partire da lunedì sarà introdotta una ulteriore stretta ('cepo') all'acquisto di dollari, che attualmente è di 10.000 per persona al mese. Il messaggio agli argentini del favorito dai sondaggi alla vittoria presidenziale, il peronista di centro-sinistra Alberto Fernández, che ha nel suo ticket la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner, è stato il seguente: "State tranquilli, perché proteggeremo i vostri risparmi e rispetteremo i vostri depositi in dollari".