Oslo: oggi interrogatori dei 2 arrestati

ROMA, 23 OTT - Saranno interrogati oggi il 32enne e la 25enne norvegesi arrestati per aver rubato un'ambulanza ed essersi lanciati sulla folla in un quartiere residenziale di Oslo. Lo ha annunciato il capo della polizia investigativa, Oslo Grete Lien Metlid, spiegando si sta ancora indagando sul movente per l'attacco. Gli inquirenti continuano a seguire la pista dell'estrema destra anche se l'avvocato dell'uomo ha negato qualsiasi rapporto del suo assistito con gruppi neonazisti. Intanto, i medici dell'ospedale dove sono stati ricoverati ieri i due gemellini di 7 mesi coinvolti nell'incidente fanno sapere che i piccoli pazienti stanno bene.