Australia: bloccate 900 Mercedes

SYDNEY, 23 OTT - Un rara lumaca esotica mai finora scoperta in Australia ha bloccato l'ingresso nel paese di 900 nuovi veicoli Mercedes, per un valore di oltre 31 milioni di euro, fermati in quattro diversi porti. Il Dipartimento dell'Agricoltura ha ordinato la riesportazione delle auto di diversi modelli, da limousine ad auto da corsa, da piccoli hatchbacks con sportello posteriore a furgoni per le consegne, citando "il rinvenimento di un numero di lumache esotiche in cinque diverse spedizioni di veicoli importati dall'Europa". La lumaca detta Heath snail (Helialla itala), che si ritiene esista solo in Europa sudorientale, in Canada e in Usa, "è una specie nociva di significativo impatto agricolo e ambientale - dichiara il Dipartimento - e può essere letale alla flora e fauna locali". Le auto incriminate sono ora trattenute in stretta quarantena presso i porti di arrivo in quattro stati d'Australia: Queensland, New South Wales, Victoria e Western Australia.