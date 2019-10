Oslo:nessuna prova legami con terrorismo

ROMA, 22 OTT - La polizia norvegese ha dichiarato di "non avere al momento informazioni sul fatto che l'incidente a Oslo sia legato al terrorismo". In una conferenza stampa convocata dopo che un uomo a bordo di un'ambulanza si è schiantato sulla folla in quartiere residenziale della capitale norvegese, la polizia ha confermato che sta ancora cercando una donna, con la carnagione chiara e i capelli castani. Secondo il canale TV2, sia lei che l'uomo arrestato sono norvegesi e già noti alla polizia.