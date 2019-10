Gb riprende voli per Sharm el-Sheik

LONDRA, 22 OTT - Il governo britannico ha cancellato oggi il bando imposto nel 2015 per motivi di sicurezza sui voli fra il Regno Unito e l'aeroporto di Sharm el-Sheikh, località turistica egiziana sul Mar Rosso, nel Sinai. L'annuncio è stato dato dal ministero dei Trasporti, sulla base di una revisione dell'advice sulla pericolosità dello scalo e di verifiche sul miglioramento delle condizioni di sicurezza anti terrorismo. "L'eliminazione delle restrizioni è un primo passo", ha detto il ministro Grant Shapps, spiegando che la decisione è frutto di una più "stretta cooperazione fra i nostri specialisti di sicurezza aeronautica" e quelli dell'Egitto. Shapps ha aggiunto che contatti sono stati presi ora con le compagnie aeree per la ripresa concreta dei voli, non senza sottolineare che la situazione continua tuttavia a essere monitorata e che "la sicurezza e la salvaguardia dei cittadini britannici restano al top delle priorità del governo".