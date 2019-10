Ruba ambulanza e falcia pedoni a Oslo

ROMA, 22 OTT - Un uomo ha rubato un'ambulanza e si è lanciato sulla folla nel centro di Oslo ferendo diverse persone tra le quali una coppia di anziani ed un donna che spingeva un passeggino, con due gemelli di sette mesi. La polizia ha aperto il fuoco, riuscendo a bloccarlo e lo ha arrestato. Lo riferiscono i media locali. La polizia norvegese è alla ricerca di una seconda persona coinvolta nell'attacco a Oslo, precisando che si tratta di una donna. L'uomo che ha rubato l'ambulanza, travolgendo alcuni pedoni, è stato invece colpito e fermato ma non sarebbe in gravi condizioni, è stato confermato sottolineando che è un uomo di circa 30 anni. La polizia ha schierato molti agenti armati ed un elicottero nella zona, un quartiere residenziale nella parte nord della capitale norvegese, dove è avvenuto l'attacco. Dei due bambini, uno sarebbe rimasto leggermente ferito mentre dell'altro non si conoscono le condizioni. Entrambi, con la donna che era con loro, sono stati portati in Ospedale.