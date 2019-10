Re Thailandia spodesta 'consorte reale'

ROMA, 21 OTT - Sineenat Bilaskalayani, 'consorte ufficiale' del re thailandese Maha Vajiralongkorn, è stata destituita dal suo ruolo e da ogni onorificenza dello Stato. Sineenat, 34 anni, era stata insignita del titolo di "consorte reale" nel luglio scorso, due mesi dopo la celebrazione del matrimonio tra il re e la sua quarta moglie, Suthida Bajrasudhabimalalakshana, divenuta regina. Sineenat "non ha rispettato le tradizioni reali cercando di apparire equivalente alla regina e sfidando la coppia" reale, recita il testo. La donna, maggiore generale e pilota addestrato, era stata la prima in quasi un secolo ad essere insignita del titolo di "consorte reale". La regina Suthida, dal canto suo, 41 anni, ex hostess e guardia del corpo, è la partner più longeva del re, con il quale si è accompagnata anche in pubblico per diversi anni. Per la sua 'rivale' ora si aprono le porte dell'oblio: Sineenat "ha opposto resistenza e fatto pressioni in ogni modo perché venisse fermato il percorso per nominare Suthida regina"