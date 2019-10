Cile: coprifuoco per terza notte di fila

SANTIAGO DEL CILE, 21 OTT - Il generale cileno Javier Uturriaga ha confermato anche per oggi il coprifuoco dalle 20 fino alle 6 di domattina (ora locale), nella regione di Santiago del Cile, per contrastare la violenza generata da "gruppi di vandali e di delinquenti". Il provvedimento è in vigore per la terza notte consecutiva. In una conferenza stampa il generale ha anche segnalato che solo nella giornata di oggi "sono state arrestate 97 persone".