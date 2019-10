FIRENZE, 21 OTT - "Mi faccio portavoce di una lamentela, di una mancanza di responsabilità da parte del Governo brasiliano: la nostra terra è ricca di acqua, di minerali preziosi, ma ci troviamo con un Governo che guarda ad altri interessi economici, non alla salvaguardia di questa grande ricchezza". Lo ha detto il capo tribù della popolazione dell'Amazzonia 'Huni Kuin' Sia Huni Kuin Kawinaka, intervenuto al consiglio comunale di Firenze, in riferimento a ciò che sta accadendo in Amazzonia. "C'è un disastro ambientale in corso - ha continuato -. Il 25% della foresta è andato in fumo. Il messaggio è quello di unire le forze per trovare un modo per lottare insieme". Sia Huni Kuin Kawinaka ha ribadito che è molto importante "per lo sviluppo della popolazione dell'Amazzonia parlare della loro storia, delle loro ricchezze. E' molto importante condividere queste esperienze per favorire un processo di continuazione delle tradizioni. La lotta deve essere senza armi, pacifica, cercando di portare avanti le nostre tradizioni: è importante parlare della storia dell'Amazzonia". Il capo tribù ha lanciato l'appello "per una maggiore unità, uguaglianza, sostenibilità di tutti gli esseri umani". Dopo l'intervento il presidente del Consiglio comunale Luca Milani ha donato un giglio rosso, simbolo di Firenze, "in modo che possa ricordarsi della città". Inoltre, ha detto Milani, "visto che prima ha fatto visita al Museo di Palazzo Vecchio, vedendo anche la sala delle cartine, noi gli facciamo omaggio della riproduzione della cartina dell'Amazzonia del 1500". (ANSA).