Siria: Turchia, risparmiati i civili

ISTANBUL, 21 OTT - Nell'operazione militare nel nord-est della Siria "abbiamo preso di mira solo i terroristi e abbiamo fatto molti sforzi per risparmiare i civili". Lo ha detto il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu, aprendo a Istanbul il forum della tv statale Trt World. "Non possediamo armi chimiche nel nostro arsenale" e "non ne abbiamo mai usate. Dire una cosa del genere è propaganda contro la Turchia", ha aggiunto il capo della diplomazia di Ankara, tornando così a respingere le accuse lanciate nei giorni scorsi dai curdi.