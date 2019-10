A Barcellona danni per 2,5 mln di euro

ROMA, 20 OTT - Ammontano ad almeno 2,5 milioni di euro i danni causati a Barcellona dalle proteste degli indipendentisti catalani da martedì scorso. Secondo quanto hanno reso noto fonti del Municipio cittadino, riporta La Vanguardia, il conto è comunque destinato ad aumentare poiche' questa somma non include i costi della pavimentazione di alcune strade danneggiate e gli straordinari dei dipendenti pubblici, in particolare per le pulizie (in queste ore nel centro della città sono al lavoro ben 40 squadre della nettezza urbana). Secondo le autorità, solo la notte scorsa - la più 'calma' da quando sono iniziate le proteste - sono stati dati alle fiamme 35 cassonetti della spazzatura (per un costo di 43.750 euro), rispetto ai circa 300 che erano stati incendiati durante la notte precedente: da martedì scorso i cassonetti della spazzatura andati in fumo sono 1.035. Ai 2,5 milioni di euro di danni, hanno inoltre precisato le fonti, vanno aggiunte le perdite registrate dalle aziende municipali dei trasporti.