Tregua a Barcellona, incidenti isolati

ROMA, 20 OTT - Incidenti isolati continuano a illuminare la notte di Barcellona, mentre la manifestazione principale è ormai conclusa. Lo riferisce El Pais. Nella sesta giornata di proteste un gruppo di cittadini ha formato un cordone per evitare scontri tra i violenti e la polizia, prima che i cortei si sciogliessero. Verso mezzanotte i Mossos, la polizia catalana, hanno messo in atto cariche di alleggerimento per disperdere la folla. Alcuni 'irriducibili' hanno dato fuoco a delle barricate in zone isolate. La giornata di proteste scoppiate dopo le condanne ai leader indipendentisti sembra tuttavia chiudersi con un bilancio meno grave delle precedenti. In cinque giorni di scontri risultano 83 arresti in tutta la Catalogna e 182 feriti, di cui 152 a Barcellona.