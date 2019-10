Bolivia, Morales si gioca tutto al voto

BUENOS AIRES, 19 OTT - Tutto è pronto per le elezioni generali che si celebreranno domani in Bolivia, tra le più tese e polarizzate della storia del Paese. Si deciderà in esse chi sarà il prossimo presidente, fra il favorito e attuale capo di stato, il socialista Evo Morales al potere da quasi 14 anni e in corsa per ottenere un quarto mandato quinquennale, e l'ex presidente centrista Carlos Mesa al secondo posto nei sondaggi della vigilia. Oltre 7,3 milioni di boliviani, nel Paese e all'estero, sono chiamati a eleggere 352 autorità nazionali, fra cui il presidente ed il vicepresidente, nonché 36 senatori e 130 deputati, ciascuno con i rispettivi supplenti.