Milioni di sciiti in pellegrinaggio

KARBALA, 19 OTT - Oltre due milioni di pellegrini si stanno dirigendo a piedi verso la città irachena di Karbala per l'annuale pellegrinaggio sciita di Arbaeen. Le milizie hanno pattugliato le strade e scortato i pellegrini iraniani dal confine. In passato la processione di fedeli è stata colpita da gruppi militanti sunniti con attentati sanguinosi. Arbaeen è considerato il più grande raduno pubblico annuale del mondo e attira più pellegrini dello 'hajj' in Arabia Saudita, il pellegrinaggio obbligatorio almeno una volta nella vita per ogni musulmano.