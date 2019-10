Catalogna: Torra,bene Marcia per libertà

ROMA, 18 OTT - "Congratulazioni alla 'Marcia per la libertà' che ha riempito il Paese! Grazie mille a tutti coloro che hanno dimostrato la forza civile e pacifica del movimento per l'indipendenza! Vinceremo e andremo avanti, sempre avanti". E' quanto scrive su Twitter il presidente della Catalogna Quim Torra. Intanto, il sito web dello 'Tsunami Democràtic' è stato chiuso con un'ordinanza del tribunale: la decisione, di cui dà notizia El Pais, ha provocato le proteste dei separatisti catalani. Lo 'Tsunami Democràtic' ha già annunciato di avere aperto un nuovo dominio e ha raccomandato di scaricare la sua app, che i manifestanti protagonisti della protesta userebbero per darsi appuntamento. Il ministro delle Politiche Digitali e della Pubblica Amministrazione della Generalitat, Jordi Puigneró, ha espresso le sue critiche su Twitter: "La Spagna - ha scritto - ha chiuso nuovamente i siti web catalani per motivi politici. Europa, hai intenzione di fare qualcosa al riguardo?".